وزير الري يوضح الأهمية الاستراتيجية لقناطر ديروط الجديدة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع قناطر ديروط الجديدة بأسيوط يُعد من المشروعات الحيوية التي تدعم التنمية الزراعية في الصعيد، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، من موقع القناطر، أن المشروع يخدم 1.6 مليون فدان عبر خمس محافظات، من أسيوط إلى الجيزة.

وأوضح "سويلم"، أن القناطر القديمة، التي عملت لأكثر من 150 عامًا، استنفدت عمرها الافتراضي، مما استدعى إحلالها وتجديدها بمنظومة حديثة تضم سبع قناطر تعمل بتكنولوجيا متقدمة، مؤكدًا أن هذا التطوير يضمن وصول المياه إلى المزارعين في التوقيتات والكميات المناسبة.

وتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة حرصت على الحفاظ على الطابع الأثري للقناطر القديمة، لتحويلها إلى وجهة سياحية وأثرية تعكس تراث المنطقة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، حيث تنتقل الوزارة إلى الجيل الثاني من منظومات تنظيم المياه، مما يعزز الكفاءة في توزيع المياه بمحافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتأمين احتياجات مصر المائية لدعم التوسع الزراعي والتنموي.

وأضاف سويلم أن قناطر ديروط الجديدة تُعد نموذجًا للجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على الهوية التاريخية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة المياه لضمان استدامة الموارد.