موسى عن تظاهرة تل أبيب: يتحدثون عن المقاومة ويلتقطون الصور مع المحتل

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، عن التظاهرات التي نظمها أنصار الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب، واصفًا تلك التظاهرة بـ"الخيانة والتناقض الصارخ" للجماعة.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "التنظيم الدولي للإخوان موجود في إسرائيل، وظهر أعضاؤه وهم يرفعون علم الاحتلال أمام السفارة المصرية"، مضيفًا: "أين كان هؤلاء عندما كانت مصر تدعم فلسطين؟ أين شعاراتهم المزيفة عن نصرة القضية؟".

وأكد موسى أن المشهد يكشف الوجه الحقيقي للإخوان، مشيرًا إلى أن "التصوير مع عناصر من جيش الاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي يثبت أن الجماعة مستعدة للتحالف مع أي طرف حتى لو كان عدواً للأمة".

وتابع: "هذا هو الإخوان.. شعارات براقة في الإعلام، وتحالفات مريبة على الأرض".

كما وجه الإعلامي انتقادات إلى كمال الخطيب، أحد المشاركين البارزين في المظاهرة، قائلاً: "كيف تتظاهر ضد مصر وتدعم من يقتلون الأطفال في غزة؟ ألا تخجل من الوقوف مع رافعي علم الاحتلال؟".

وأضاف مقدم "على مسئوليتي": "هذا هو التناقض بعينه.. يتحدثون عن المقاومة وهم يلتقطون الصور مع المحتل".

وأشار موسى إلى أن الجماعة كشفت عن ازدواجيتها السياسية بشكل صارخ، مؤكدًا أن "هذا المشهد لا يترك مجالاً للشك في أن الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية ورقة سياسية فقط، بينما في الواقع هم على استعداد لخيانتها عندما يتعلق الأمر بمصالحهم".