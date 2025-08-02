كتب- أحمد جمعة:

نجح الفريق الطبي بقسم الحضّانات في مستشفى الخانكة التخصصي في إنقاذ طفلة حديثة الولادة كانت في حالة حرجة شديدة الندرة، بعد ولادة طبيعية متعثرة أدت إلى التفاف الحبل السري حول عنقها، ما تسبب في توقف كامل لنبض القلب وهبوط حاد في المؤشرات الحيوية عند الولادة.

وجاء هذا التدخل السريع تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس قسم الحضّانات والأطفال المبتسرين، انه فور استقبال الحالة، أظهر الفريق الطبي والتمريضي يقظة فائقة واستجابة عاجلة، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات المنقذة للحياة، شملت الإنعاش القلبي الرئوي الفوري، وتركيب قسطرة سرّية بشكل عاجل، وإعطاء أدوية إنعاش القلب، إلى جانب وضع الطفلة على جهاز التنفس الصناعي، وإجراء مجموعة من التحاليل والأشعة الدقيقة، من بينها سونار على المخ لرصد أي آثار عصبية محتملة.

أضاف الدكتور محمد يوسف، خلال فترة علاج امتدت لنحو 25 يومًا داخل وحدة الحضّانات، واجهت الطفلة مضاعفات صحية بالغة، أبرزها نقص الأكسجين في المخ، والتهاب رئوي حاد، وتجمع هوائي في الرئة تطلّب تدخلًا جراحيًا عاجلًا لتركيب أنابيب صدرية.

تابع رئيس قسم الحضّانات والأطفال المبتسرين، انه بفضل الرعاية الدقيقة والجهود الطبية المتواصلة، بدأت الطفلة في الاستجابة التدريجية للعلاج حتى تماثلت للشفاء التام، حيث أزيلت الأنبوبة الصدرية، واستقرت مؤشرات الحالة الحيوية، وغادرت الحضانة في حالة صحية مستقرة.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد فتحي والدكتور محمد صبحي، تم التعامل مع الحالة بكفاءة عالية، حيث تم تركيب الأنابيب الصدرية وسحب الهواء المحبوس، وإعطاء المضادات الحيوية اللازمة (يوناسين، أميكين، ميرونيم)، كما تم إدخال عقار "تيراتام" ضمن خطة العلاج للسيطرة على أي نشاط كهربي غير طبيعي في المخ.

من جانبه أشاد الدكتور سيد سليمان مدير عام المستشفي، بالدور الإنساني والمهني للطبيب المقيم محمود عبده، الذي استقبل الحالة وتولى التعامل معها منذ اللحظة الأولى بكفاءة عالية، كما ثمّنت جهود طاقم التمريض بقسم الحضّانات، بقيادة الممرضة هاجر إبراهيم أمين، وتحت إشراف كل من الممرضة أميمة جمعة والممرضة إسراء رزق.

وجّه سليمان، الشكر لقسمي الأشعة والمعمل على دعمهم الفني والتشخيصي الدقيق، تحت إشراف الدكتور محمد صابر، مدير الخدمات الطبية ورئيس قسم الأشعة، والدكتورة إيمان بشير، رئيس قسم المعمل.

صرّح الدكتور سيد سليمان مدير عام مسشتفي الخانكة التخصصي أن المستشفى متعددة التخصصات تقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات، حيث تعمل العيادات الخارجية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

أضاف سليمان تمتد ساعات العمل في التخصصات الأساسية حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بما في ذلك أيام الأعياد والمناسبات الرسمية.

وأضاف مدير عام المستشفي، بالتزام مستشفى الخانكة التخصصي برسالتها في تقديم رعاية صحية متخصصة وعالية الجودة، وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف، بما يعكس رؤية أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تقديم خدمات صحية قائمة على الكفاءة والإنسانية.