وزير الزراعة يكشف لمصراوي كيف تأثرت الدواجن بتراجع أسعار الأعلاف

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب التراجع المفاجئ لأسعار الأعلاف التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الزراعة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الحملات التفتيشية والرقابية الأخيرة أدت إلى الإفراج عن الكثير من كميات الأعلاف المخزنة مما ترتب عليها زيادة في كميات المعروض بالأسواق بأسعار منخفضة.

وأشار "فاروق" إلى أن أسعار الدواجن تأثرت بالفعل بتراجع أسعار الأعلاف، قائلًا: "أسعار الدواجن المعروض حاليًا بالأسواق تعتبر عادلة".

وأضاف أنه لا يؤيد تراجع الأسعار أكثر من ذلك حتى لا يتأثر المربين بشكل سلبي أو يتعرضوا لخسائر مادية كبيرة، خاصة وأن الدواجن تباع حاليًا للمستهلك بعد انخفاض الأعلاف بحوالي 68 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن الدولة تدعم القطاع الداجني في مصر عن طريق توفير كافة التسهيلات للمربين.

يُذكر أن أسعار الأعلاف شهدت ترجعًا بمختلف الأسواق إذ وصل سعر الطن إلى 2000 جنيه.