كتب- حسن مرسي:

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهد إغلاق 25 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة، مشيرًا إلى بدء عمليات فرز الأصوات في اللجان التي أغلقت أبوابها.

وأضاف خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن آخر لجنة في لوس أنجلوس بدأت العمل في السابعة مساءً، وستُغلق في السابعة صباحًا بتوقيت مصر، مؤكدًا أن أي معوقات فنية طفيفة تم التغلب عليها خلال دقائق بفضل الأجهزة البديلة.

وأوضح بنداري، أن الهيئة وفرت أجهزة احتياطية في جميع اللجان البالغ عددها 111 مقرًا، لضمان عدم تعطل التصويت، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تسهيل العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وتابع قائلاً إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تراقب عن كثب عمليات التصويت في الخارج، بينما بدأت الاستعدادات للانتخابات الداخلية يومي 4 و5 أغسطس، حيث توجه أعضاء الهيئات القضائية لتسلم المقار الانتخابية.

وأشار إلى أن الدولة جهزت كافة اللوجستيات اللازمة، من صناديق اقتراع وسواتر، لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة داخل مصر، مؤكدًا أن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات لتيسير مشاركة الناخبين.

وأكد أن أعضاء القضاء يتمتعون بكل التسهيلات، بما في ذلك توفير أماكن إقامة مناسبة، للإشراف على اللجان الفرعية بكفاءة.

وأضاف "بنداري"، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ استحقاق دستوري يعكس إرادة الشعب المصري، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات لإيصال أصواتهم.