كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بهدف إنشاء 12 وحدة جديدة للتضامن الاجتماعي داخل 12 جامعة تكنولوجية، وذلك ضمن فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025.

وقع البرتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لاسيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

وترتكز الوحدة على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي حق الإنسان في التنمية، والتعاون والتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وسرية البيانات وخصوصية المعلومات بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية، حيث إن الوحدة تتيح وجود قنوات للتواصل بين الوزارة والجامعة من أجل إحداث نوع من التكامل بينهما في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطن مصري يمثل هدفا للتنمية المستدامة.





