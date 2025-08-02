متحدث فتح: مظاهرات تل أبيب محاولات متعمدة لتحميل مصر مسؤولية الحصار

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن التظاهرات التي جرت أمام السفارة المصرية في تل أبيب تثير الشكوك حول أهدافها، مشيرًا إلى أنها نُظمت بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتحريض على مصر وتشويه دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف النمورة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" أن توقيت هذه التظاهرات، الذي تزامن مع دخول مساعدات إنسانية محدودة عبر معبر رفح من الجانب المصري، يعزز الشبهات حول نواياها.

وأوضح النمورة أن مصر ظلت منذ نكبة 1948 ركيزة أساسية لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال جهودها الدبلوماسية أو الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن آلاف الشاحنات محتجزة على الحدود المصرية بانتظار موافقة الاحتلال.

وتابع أن إسرائيل تسعى من خلال هذه التظاهرات إلى إضعاف الدور المصري المحوري في الوساطة ومفاوضات وقف إطلاق النار، بهدف إرباك الموقف العربي والدولي.

وأشار إلى ازدواجية المعايير في عدم تنظيم تظاهرات مماثلة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، رغم دعم واشنطن المستمر لإسرائيل واستخدامها الفيتو ضد قرار أممي لوقف الحرب، مؤكدًا أن هذا الانتقائية تكشف عن محاولات متعمدة لتحميل مصر مسؤولية الحصار.

وأكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الشعب الفلسطيني يدرك جيدًا حجم التضامن المصري، الذي لم ينقطع على مدار عقود.

وأضاف النمورة أن الاحتلال يحاول تشويه صورة مصر في الوعي الشعبي العربي، مشددًا على أن القاهرة ساهمت في بلورة الموقف الدولي لدعم الحقوق الفلسطينية.

وأكد على أن هذه الحملات لن تنال من الدور المصري، داعيًا إلى فضح محاولات التحريض والتركيز على مسؤولية إسرائيل عن الأزمة الإنسانية في غزة.