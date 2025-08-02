"حق أصيل لا يسقط".. محامٍ يكشف حقوق المرأة في قائمة المنقولات والذهب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون الأجانب، إن قائمة المنقولات حق أصيل للمرأة لا يسقط بالتقادم، ويحق لها المطالبة بها سواء كانت على ذمة زوجها، أو بعد الطلاق.

وبخصوص المشغولات الذهبية، أوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الصيرفي، عبر قناة "المحور"، أنه في حال حكم القاضي بالبراءة للزوج في محكمة الجنح، يمكن للزوجة المطالبة بها مجددًا في محكمة الأسرة، وإثبات حقها فيها.

وفيما يخص القضايا المرتبطة بالسوشيال ميديا، مثل الابتزاز والتنمر والتحرش، أكد أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في القانون، إلا أن عقوبة التحرش والتنمر تُغلظ للرجل إذا كان مسؤولًا عن المرأة أو تربيتها.

وأوضح أن المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي تتمتع بكامل حقوقها، تمامًا كالمتزوجة من مصري، وفي حال الطلاق، يمكنها رفع الدعوى في مصر، ثم تنفيذ الحكم القضائي في دولة الزوج، بفضل اتفاقيات التعاون القضائي.

وأكد أن حقوق المرأة شهدت تطورًا كبيرًا في القوانين المصرية مؤخرًا، بهدف حمايتها وحماية الطفل.