كتب- نشأت علي:

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد الصدور الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا مطلع الشهر الماضي.

وقال "الفيومى"، في تصريحات لمصراوي، إنه من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب.

وأوضح، رئيس لجنة الإسكان، أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم ١٢ يوليو.

وحول الموعد النهائي لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم، قال الفيومى، إنه وفقًا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، مضيفا، وهو ما يعنى أن بعد يوم 12 أغسطس سيكون تعديلات قانون الإيجار القديم صادرة رسميا.

وأوضح، أن ما يتردد حاليًا عن مرور 30 يومًا منذ يوم إقرار القانون كلام غير صحيح، لأن المدة تحتسب من يوم الإرسال، وبالتالي مازال هناك فترة 10 أيام على انتهاء الـ٣٠ يوم.

وتوقع رئيس لجنة الإسكان، صدور القانون قبل انتهاء تلك المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".