كسوف الشمس الكلي الأطول في القرن الحالي.. تشهده مصر في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد حدوث كسوف كلي نادر للشمس في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025، وهو ما نفاه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد الكسوف الكلي للشمس

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الحدث الفلكي سيحدث يوم 2 أغسطس 2027، موضحًا أن الظاهرة لن تُشاهد في جميع أنحاء الجمهورية؛ بل ستظهر في محافظة الأقصر فقط، ويغيب خلالها ضوء النهار لبضع دقائق فقط.

كسوف 2027.. أطول كسوف كلي في القرن الحالي

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكسوف الشمسي الكلي المنتظر في مصر يوم 2 أغسطس 2027، يُعد من أهم وأندر الظواهر الفلكية التي ستشهدها مصر في القرن الحادي والعشرين، حيث سيستمر لمدة 6 دقائق و23 ثانية، وهو الزمن الأطول منذ عام 1991 وحتى عام 2014.

الأقصر في قلب الحدث.. أفضل موقع لمشاهدة الكسوف

وأوضح تادرس أن مدينة الأقصر ستكون أفضل موقع لرؤية الكسوف؛ حيث سيكون مرئيًّا أيضًا في أسيوط وواحة سيوة، إضافة إلى جنوب إسبانيا، وشمال إفريقيا، وأجزاء من الشرق الأوسط، والقرن الإفريقي، مؤكدًا أن الظاهرة ستوفر فرصةً ذهبيةً للسياحة الفلكية، متوقعًا جذب آلاف الزوار من أنحاء العالم إلى مصر.

ولفت تادرس إلى أن الكسوفات الكلية توفر فرصة علمية مهمة لدراسة الهالة الشمسية وسطح الشمس، بالإضافة إلى تحليل حركة القمر ومدى قطعه المدار، ودراسة تأثيره على الغلاف الجوي. كما تُعد مناسبة استثنائية لجذب السائحين؛ خصوصًا أن السماء الصافية المتوقع توافرها في مصر تجعل الظاهرة أوضح من أي مكان آخر.

التفاصيل الزمنية لمسار الكسوف في مصر

وأشار أستاذ الفلك إلى أن الكسوف سيبدأ جزئيًّا في الساعة 11:19 صباحًا، ويبدأ الكلي في الساعة 12:39 ظهرًا، ويستمر حتى 2:22 بعد الظهر، بينما ينتهي الكسوف جزئيًّا في الساعة 3:39 عصرًا. ويُتوقع أن تبلغ ذروته 6 دقائق و25 ثانية، وهي اللحظة الأهم بالنسبة إلى العلماء.

ويمتد مسار الكسوف من غرب المحيط الأطلسي مرورًا بجنوب إسبانيا، شمال المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، ويواصل طريقه إلى السودان والسعودية واليمن، قبل أن يغادر الأرض من أرخبيل "تشاغوس" بالمحيط الهندي، ويبلغ عرض ظل القمر نحو 258 كيلومترًا، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وسيحدث الكسوف في الأقصر عند الساعة 1:02 ظهرًا، وسط ظروف جوية شديدة الحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية؛ لكن السماء ستكون صافـيةً بالكامل تقريبًا، ما يمنح مشاهد مثالية للحدث من الفنادق أو المواقع الأثرية المطلة على نهر النيل.

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