كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بقيادات قطاع الكهرباء ورؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف.

شارك في الاجتماع، المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات، وزيادة عدد فرق الطوارئ، مع متابعة كفاءة التشغيل على مستوى كل شركة، في إطار خطة العمل المرحلية التي تستهدف تعزيز قدرات الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة، وتوفير تيار كهربائي مستقر وآمن لكافة الاستخدامات.

تقييم الأداء وتحسين كفاءة التشغيل

استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي داخل كل شركة من حيث معدلات الأداء، ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية وفق المعايير والأكواد العالمية، والحرص على تحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد.

كما ناقش الوزير، آليات مراقبة الأداء وخفض معدلات الفقد الفني والتجاري، إلى جانب مراجعة سياسات التحصيل والتواصل مع المواطنين من خلال منظومة خدمات العملاء، وتكثيف إجراءات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار، خاصة في المناطق الأعلى فقدًا.

تعزيز كفاءة محطات التوليد وترشيد استهلاك الوقود

فيما يخص شركات إنتاج الكهرباء، تناول الاجتماع مناقشة إجراءات مواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة، مع التأكيد على الالتزام بخطط الطوارئ المعتمدة، وتطبيق برامج الصيانة الاستباقية، والتكامل بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار إلكترونيًا.

وشدد الوزير، على ضرورة الترشيد في استهلاك الوقود، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ومتابعة أداء المحطات بشكل دوري لضمان الجاهزية القصوى واستمرارية التشغيل بكفاءة عالية، إلى جانب وجود مخزون استراتيجي من قطع الغيار الحيوية.

استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية

وجّه الدكتور محمود عصمت، باستمرار العمل وفق خطة وزارة الكهرباء لمجابهة الأحمال المرتفعة في الصيف، مؤكدًا أهمية استكمال تنفيذ مشروعات دعم الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والمواطنين على حد سواء.

وأشاد الوزير، بالتنسيق الكامل بين الشركات التابعة في التعامل مع حادثة انقطاع الكهرباء الأخيرة بمحطة محولات جزيرة الدهب، مثمنًا روح الفريق والتعاون المشترك الذي مكّن من سرعة استعادة الخدمة.

وأكد الدكتور عصمت، أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدراتها على استيعاب الأحمال المستقبلية يمثل أولوية قصوى، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وضمان الاستدامة والاستمرارية في تقديم خدمات كهربائية موثوقة تليق بالمواطن المصري.

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