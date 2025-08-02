تحرك برلماني لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر - تفاصيل

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، إلى تحرك عاجل من الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، لبحث سبل حظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من خطورته المتزايدة على القيم المجتمعية والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري.

وأعلنت النائبة، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة رسمي في مستهل دور الانعقاد السادس المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطالب فيه بإغلاق التطبيق نهائيًا داخل مصر، نظرًا لما يشكله - على حد وصفها- من "تهديد حقيقي لثوابت المجتمع واستقراره الفكري والثقافي".

وأكدت "غيث"، أن تطبيق "تيك توك" أصبح يشكّل خطرًا لا يقل عن خطر المخدرات، لما يحتويه من محتوى يروّج للانحلال ويستهدف النيل من عقول الأطفال والشباب، الذين يمثلون العمود الفقري للدولة ومستقبلها الواعد.

وأضافت أن "حروب الجيل الرابع باتت تعتمد بشكل أساسي على اختراق وعي الشباب وتغيير توجهاتهم وقيمهم الوطنية والدينية"، مشيرة إلى أن التطبيق يروّج لقدوات زائفة من الجهلاء ومروّجي المحتوى المبتذل، في حين تُهمّش النماذج الإيجابية القائمة على العلم والاجتهاد والمثابرة.

وشددت النائبة، على أن التطبيق يسهم في نشر مفاهيم مغلوطة تمس جوهر التربية والوعي الأخلاقي، مثل الخلط بين الصواب والخطأ والحلال والحرام، وتغييب قيمة العمل كوسيلة لبناء المستقبل وتحقيق الذات.

كما كشفت عن تلقيها دعوات ومطالبات شعبية متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى حظر التطبيق، في ظل تنامي الحوادث السلبية المرتبطة به، وهو ما دفعها للتحرك رسميًا في هذا الاتجاه.

وأوضحت أن عدة دول حول العالم بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات مماثلة، منها أستراليا التي صنّفت التطبيق كـ"مهدد للأمن القومي" بسبب جمعه لبيانات المستخدمين بشكل مخالف للقانون، وكذلك بريطانيا التي استندت إلى تقارير صادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني والتي حذّرت من احتمالية إساءة استخدام البيانات الحكومية الحساسة.

واختتمت النائبة مي غيث، تصريحها بالتأكيد على أن الوقت قد حان لوقفة جادة من الدولة والمجتمع معًا، للتصدي لهذا الخطر الرقمي الذي يهدد النشء وقيم الأسرة المصرية.

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