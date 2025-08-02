إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بالإذاعة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إطلاق اسم العالم الكبير على استديو 45 بالإذاعة المصرية.

يأتي ذلك؛ بعد إطلاق اسم عبد القادر حاتم علي إحدي قاعات ماسبيرو، وفي الذكرى التاسعة لرحيل كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل.

وقال المسلماني: إن الإعلام العلمي يعاني تراجعًا كبيرًا، ونحن بصدد دراسة كيفية النهوض به، وأعلن التليفزيون المصري في هذا الصدد عن إطلاق برنامج كلام في العلم مع الدكتور سامح سعد كمقدمة لبرامج علمية أخرى".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بحسب بيان، السبت: اليوم نتذكر بكل التقدير العالم العربي الأشهر الدكتور أحمد زويل، والذي حاز على جائزة نوبل منفردًا في الكيمياء عام 1999، وكان للإذاعة المصرية دور كبير في تقديمه للرأي العام المصري والعربي.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: كان للإعلامية الكبيرة آمال فهمي وبرنامجها الشهير على الناصية، دور كبير في تقديم الدكتور زويل لجمهور عريض من المستمعين، وكان من حظي أني كنت ضيفًا مرات عديدة على الأستاذة آمال للحديث عن الدكتور زويل وتبسيط أبحاثه العلمية.

وتابع: كان للإذاعيين دور كبير في الإضاءة على العالم الكبير، وكان الدكتور زويل بدوره واحدًا من جمهور الإذاعة في الفترات التي كان يقضيها في مصر، واليوم ونحن نتشرف بإطلاق اسمه على استديو 45 إذاعة فإننا نكرم أنفسنا بتكريم أحد أعظم علماء العرب منذ الحسن بن الهيثم وحتى اليوم.

واستطرد المسلماني: يعمل مركز ماسبيرو للدراسات بالتعاون مع القناة الثقافية وإذاعة البرنامج الثقافي، على إعداد ندوة موسعة بشأن (واقع ومستقبل الإعلام العلمي في مصر)، وذلك في إطار مبادرة أشمل تقودها الهيئة بهدف تبسيط العلوم، واجتذاب جيلي (زد) و (ألفا) نحو الثقافة العلمية، وإتاحة المعرفة الجادة لغير المتخصصين.

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