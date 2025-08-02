إعلان

الرئيس السيسي يهنئ نظيره في بنين بمناسبة العيد القومي

02:53 م السبت 02 أغسطس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالعيد القومي.

وأعرب الرئيس السيسي، في برقيته، عن أطيب تمنياته لدولة بنين قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

6 صور.. محور جديد في الجيزة يربط المريوطية و"كمال عامر"

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي باتريس تالون جمهورية بنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان