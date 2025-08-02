الرئيس السيسي يهنئ نظيره في بنين بمناسبة العيد القومي

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالعيد القومي.

وأعرب الرئيس السيسي، في برقيته، عن أطيب تمنياته لدولة بنين قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.

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