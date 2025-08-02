رسميًّا.. موعد الحدود الدنيا لتنسيق جامعات المرحلة الثانية 2025

كتب- عمر صبري:

قالت وزارة التعليم العالي إنه من المقرر أن يعلن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بوزارة التعليم العالي، نتيجةَ تنسيق المرحلة الأولى غدًا الأحد، على أن تتاح إلكترونيًّا برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

ونوهت الوزارة بأنه من المقرر الإعلان أيضًا بصورة رسمية عن المواعيد والحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية للعام الجامعي 2025، والتي من المقرر أن تنطلق الإثنين ولمدة 5 أيام.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 من خلال الرابط الرسمي؛ اضغط هنا: www.tansik.digital.gov.eg

ويعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، الأحد ٣ أغسطس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بالدور السابع (القاعة الزجاجية) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم السبت الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٥ هو آخر أيام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًّا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُهيب الوزارة بجميع الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم وعدم التأجيل؛ حتى لا يُحرموا من فرص الترشح للبرامج الدراسية المتاحة بالمرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، سيتم تنسيقهم على الكليات المتبقية فقط في المرحلة التالية، وهو ما قد يُقلل من فرص التحاقهم بالتخصصات التي يرغبون فيها.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال الضغط هنا: www.tansik.digital.gov.eg

وتواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بدقة وأمان.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية

مجدي الجلاد منتقدًا حفل محمد رمضان: "ليلة بكت فيها أم كلثوم والعندليب وفيروز"