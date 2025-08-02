التنمية المحلية: 199 ألف مستفيد من أنشطة وحدات السكان بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر يوليو 2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان السبت، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأنشطة السكانية في الوحدات المحليه، ومتابعة جهود وحدات السكان لتحقيق أهداف الخطة القومية للسكان والتنمية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع وعي المواطن وتحسين الخصائص السكانية ذات الصلة بالنمو السكاني والصحة والتعليم والعمل، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن شهر يوليو 2025 شهد تنفيذ 1352 نشاطًا سكانيًا في 24 محافظة، استفاد منها نحو 198,953 ألفًا من مختلف الفئات العمرية، حيث تنوعت الأنشطة بين التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وزواج القاصرات، ومبادرات للقضاء على التسرب من التعليم والاستثمار في الثروة البشرية ودعم أدوار المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، وتم توزيع الأنشطة إقليميًا.

وأشارت إلى أن استحواذ إقليم الوجة القبلي على تنفيذ 60% من إجمالي الأنشطة التي نفذتها المحافظات استفاد منها 132 ألف مواطن، كما شهد الوجه البحري تنفيذ 416 نشاطًا، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألفًا و575 فردًا.

وفيما يخص دعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار التقرير، إلى أنه منذ بداية العمل وحتى يونيو 2025 استفاد أكثر من 28 مليون مواطن من خدمات المحور الخدمي، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي أكثر من 2.3 مليون مواطن.

كما استفاد حوالي 475 ألف مواطن من أنشطة التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى 12 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي.

وفي مجال بناء القدرات المحلية تم تنفيذ تدريبات دعم وبناء قدرات في محافظات الأقصر وبني سويف، استهدفت أكثر من 130 من منسقي وحدات السكان والمديريات التنفيذية، إلى جانب إعداد كتاب دوري شامل لتفعيل أداء وحدات السكان بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن التقرير أوضح أنه في إطار رفع وعي الشباب وتأهيلهم في رياده الأعمال والشمول المالي، قامت وحدات السكان بتدريب نحو 46 ألف شاب وفتاة في 65 مركزًا من مراكز "حياة كريمة" بـ10 محافظات، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" وبنك مصر ومشروعك وصندوق التنمية المحلية، وحققت محافظات بني سويف وقنا أعلى نسب إنجاز تجاوزت 100%.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، تحسن المؤشرات السكانية بالمحافظات حيث رصدت وحدة السكان المركزية انخفاض معدل النمو السكاني إلى 1.3% عام 2025 مقارنة بـ2.1% عام 2017، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لفاعلية الجهود المبذولة، وارتفع توقع الحياة عند الميلاد إلى 74.1 سنة للإناث و69.1 سنة للذكور.

وشددت الوزيرة، على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الإنجاب المبكر، وهو ما يتطلب مزيدًا من حملات التوعية والتثقيف الصحي للفتيات والشباب حول أهمية تنظيم الأسرة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة





أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية





مجدي الجلاد منتقدًا حفل محمد رمضان: "ليلة بكت فيها أم كلثوم والعندليب وفيروز"



