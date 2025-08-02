تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قرار من التعليم العالي بشأن تقليل الاغتراب

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكون مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2025-2026، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على أن تتم مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات مرة واحدة للمرحلتين.

ويعلن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بوزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، غدًا، على أن تتاح إلكترونيًا برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

ومن المقرر الإعلان أيضًا بصورة رسميًا عن مواعيد والحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية للعام الجامعي 2025 والتي من المقرر أن تنطلق الإثنين ولمدة 5 أيام.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 من خلال الرابط الرسمي، اضغط هنا.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، غدًا الأحد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

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