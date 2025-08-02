كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظام الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بإحدى كليات (الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التجارة – الزراعة – الحقوق) على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

- للمزيد عن اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، اضغط هنا.

- للمزيد عن اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية، اضغط هنا.

- للمزيد عن اختبارات الدبلومات الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية التجارية (نظام الخمس سنوات أو السنتان بعد الثانوية) للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية، اضغط هنا.

- للمزيد عن اختبارات الدبلومات الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية الزراعية (نظام السنتان بعد الثانوية) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية، اضغط هنا.

- للمزيد عن اختبارات المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية، اضغط هنا.

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