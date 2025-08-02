وردية ليلية وآلام في الصدر.. وفاة ممرض أثناء عمله بمستشفى قفط

كتب- أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، فهد عبد الكريم عامر، ممرض بمستشفى قفط، بمحافظة قنا، والذي وافته المنية صباح اليوم، أثناء عمله بالمستشفى، نتيجة اضطراب في نظم القلب.

ودعا الوزير، في بيان اليوم، المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الفقيد قد شعر بآلام شديدة في الصدر، أثناء ورديته الليلية ونُقلَ على إثرها للرعاية المركزة داخل المستشفى وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن حالته لم تستقر وانتقل إلى الرفيق الأعلى عن عمر 28 عامًا.

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