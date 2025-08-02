سؤال برلماني بشأن تكليف المحافظين بدعم مبادرة "صحح مفاهيمك"

كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن المبادرة التي أعلنها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف "صحح مفاهيمك"، وأطلقها رسميًّا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء؛ تمثل أهمية كبيرة.

وأشاد عضو مجلس النواب بأهداف هذه المبادرة التي تتمثل في تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن، برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد، يعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إدانة أو إقصاء.

وطالب طنطاوي، في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، لإعطاء أولوية قصوى لهذه المبادرة المهمة، معتبرًا هذه المبادرة بمثابة تنفيذ حقيقي لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.

وقال النائب خالد طنطاوى إن الساحة المجتمعية تشهد تزايدًا في انتشار المفاهيم المغلوطة والمتطرفة سواء دينية أو اجتماعية أو ثقافية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتصحيح هذه المفاهيم؛ خصوصًا بين فئات الشباب والنشء، مؤكدًا ضرورة أن تكون مبادرة "صحح مفاهيمك" منصة توعوية تسعى لتعزيز التفكير النقدي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الشائعات والتطرف الفكري، من خلال الندوات واللقاءات والمحتوى التوعوي.

وتساءل النائب خالد طنطاوي: لماذا لا يتم إصدار تكليف واضح من الحكومة لجميع المحافظين بدعم هذه المبادرة، وتوفير سبل الدعم اللوجستي والإعلامي لها، والتنسيق مع مديريات الأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، لتنفيذ فاعلياتها داخل المحافظات على مستوى الجمهورية؟ مؤكدًا ضرورة أن يكون لهذه المبادرة دورها الحقيقي في مواجهة جميع الأكاذيب والشائعات التي تبثها قوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

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