6 صور.. محور جديد في الجيزة يربط المريوطية و"كمال عامر"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء أعمال الرفع المساحي وتنسيق المرافق تمهيدًا لتنفيذ مشروع رصف وتطوير وإنشاء محور الإخلاص بطول 5 كيلومترات، والذي يربط بين طريق المريوطية ومحور الفريق كمال عامر.

وأكد المحافظ، خلال جولته التفقدية لموقع المشروع، أن هذا المحور يمثل هديةً من المحافظة لأبناء الجيزة؛ خصوصًا سكان أحياء الطالبية والعمرانية والهرم، بعد سنوات من الانتظار، لما له من أهمية مرورية وتنموية كبرى في تخفيف الضغط على المحاور الحالية؛ وعلى رأسها طرق العروبة ومحمد أنور السادات (ترسا).

واطلع المحافظ على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، التي توضح المسارات المخططة من المريوطية وحتى محور الفريق كمال عامر، موجّهًا بسرعة بدء المرحلة الأولى بطول 3 كيلومترات، وتنفيذ المجسات الهندسية، مع مراعاة المناسيب الفنية خلال أعمال الرصف.

وشدد النجار على ضرورة رفع القمامة والمخلفات من الجزء المغطى من مصرف الإخلاص، وبدء تطوير الجزيرة الوسطى، وإنشاء الدورانات اللازمة لتسهيل حركة المرور.

وتفاعل المحافظ مع المواطنين خلال الجولة، مستمعًا إلى شكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالبهم والعمل الجاد على تلبية احتياجاتهم دون تأخير.

وأشار النجار إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا التزام المحافظة الكامل بتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

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