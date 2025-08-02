النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن استمرار استقبال طلبات الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الأتوبيسات والمركبات الثقيلة، وذلك حتى موعد بدء البرنامج المقرر يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، بمركز تدريب السائقين التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

برنامج "سائق واعٍ ... لطريق آمن": مبادرة وطنية لرفع كفاءة النقل البري

يأتي إطلاق البرنامج التدريبي تحت شعار "سائق واعٍ.. لطريق آمن"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي ترفع كفاءة منظومة النقل البري وتأهيل الكوادر العاملة بها، كجزء من خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الفريق كامل الوزير: البرنامج يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز السلامة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إطلاق هذا البرنامج المجاني يأتي ضمن خطوات وزارة النقل الجادة لرفع معدلات السلامة على الطرق، وتأهيل السائقين لممارسات قيادة آمنة ومسؤولة، بما يسهم في تقليل الحوادث، ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري، إلى جانب إتاحة فرص عمل داخل مصر وخارجها.

تدريب مجاني بشهادة معتمدة وفرص توظيف فورية

دعا الوزير، الشباب من الحاصلين على مؤهلات (متوسطة – فوق متوسطة – عليا) ممن يرغبون في العمل كسائقين أوتوبيسات أو شاحنات إلى الانضمام للبرنامج، والاستفادة من مزاياه، التي تشمل:

- تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم

- شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري

- فرص عمل فورية بعد اجتياز البرنامج، بالشركات التابعة لوزارة النقل، منها:

1- شركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)

2- شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا

3- شركة شرق الدلتا

4- شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت)

5- شركة أكتا للنقل الجماعي

6- الشركة المصرية للأوتوبيس الترددي

7- شركة تاكسي العاصمة

8- شركة النيل لنقل البضائع

تدريب احترافي بأحدث المناهج وعلى أيدي مدربين معتمدين

يُنفذ البرنامج بإشراف كامل من وزارة النقل، باستخدام أحدث الوسائل التدريبية وبمنهج متكامل يشمل:

- قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور

- الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال

- القيادة الاحترافية والتصرف في المواقف الطارئة

- التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية

وسيُقدَّم التدريب على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين بمركز التدريب الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر (أمام سوق الجملة - بجوار هيئة النقل العام).

التسجيل والتواصل

يُمنح القبول بالبرنامج بأولوية التسجيل، ويمكن للراغبين في الالتحاق أو الاستعلام الاتصال على الرقم: 01003756385.

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