كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج التوعوي "سفراء المياه"، بعدد إجمالي بلغ 298 متدربًا، بينهم 148 متدربة و150 متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي المائي وتعزيز ثقافة الاستخدام المستدام للمياه.

وزير الري: سفراء المياه ركيزة توعوية مهمة في مواجهة التحديات المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سويلم، أن برنامج "سفراء المياه" يمثل خطوة هامة في إعداد كوادر شبابية – من داخل الوزارة وخارجها – قادرة على لعب دور توعوي فاعل تجاه قضايا المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم وتأهيل الكفاءات الشابة.

وأوضح الوزير، أن "سفراء المياه" يقومون بدور محوري في رفع وعي المواطنين، لاسيما المزارعين، بحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المجتمعية إلى جانب جهود الدولة.

التكيف مع التغيرات المناخية أولوية استراتيجية

أشار الدكتور سويلم، إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعزيز فكر التكيف لدى المواطنين، ورفع الوعي بآثارها السلبية على الموارد المائية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من مسبباتها، لافتًا إلى أن وزارة الري تنفذ حزمة من المشروعات والسياسات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والتي تستهدف تطوير المنظومة المائية بشكل شامل.

محاور التدريب: إدارة مستدامة وتوعية مجتمعية

تم تنفيذ برنامج "سفراء المياه" في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري و"كيان مهندسون من أجل مصر المستدامة".

وقد شمل البرنامج تدريبًا مكثفًا للمشاركين في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتطبيق ممارسات فعالة في إدارة الموارد المائية.

موضوعات البرنامج: من تقنيات الري إلى أخلاقيات المياه

تضمن البرنامج عددًا من المحاضرات التفاعلية التي تناولت:

- إدارة الموارد المائية

- الخطة القومية للموارد المائية والري

- تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية

- تقنيات الري الحديث ودورها في تحسين كفاءة الاستخدام

- حماية المياه من التلوث

- أخلاقيات المياه

- جهود الوزارة في تطوير منظومة الري

- مهارات التواصل ونشر التوعية

ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع أكثر وعيًا ومرونة في التعامل مع التحديات المائية، مع التركيز على إشراك الشباب في دعم أهداف التنمية المستدامة.

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