كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان، قبل قليل، إن أجواء غائمة جزئيًا تسود خلال الساعات المقبلة، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، إن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، والعظمى المتوقعة 34 في الظل.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وبينت أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت 2 أغسطس 2025

القاهرة الكبرى:

العظمى: 34

المحسوسة: 36

الصغرى: 24

الوجه البحري:

العظمى: 33

المحسوسة: 35

الصغرى: 23

السواحل الشمالية:

العظمى: 30

المحسوسة: 33

الصغرى: 25

جنوب سيناء والبحر الأحمر:

العظمى: 37

المحسوسة: 40

الصغرى: 28

شمال الصعيد:

العظمى: 35

المحسوسة: 41

الصغرى: 24

جنوب الصعيد:

العظمى: 40

المحسوسة: 43

الصغرى: 28

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