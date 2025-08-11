كتب- محمد نصار:

علَّق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، على واقعة التعدي على سايس نادي القضاة، والتي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وقال الجلاد، في فيديو عبر حسابه على "فيسبوك": "لمّا ضابط شرطة، مع تقديري الشديد لكل ضباط الشرطة في مصر، يعتدي بهذه الوحشية وهذا العنف على سايس أمام نادي قضاة مصر، على كورنيش النيل، طبقًا لبيان نادي القضاة الذي صدر، بيسرد وقائع هذه الواقعة، وعايز أقول إنها مش واقعة دي مصيبة، أن يكون هناك هذا القدر وهذا الحجم من الاستخدام المفرط للسلطة على راجل غلبان بيشتغل سايس.. يبقى فيه حاجة غلط، نادي القضاة قال في بيانه وأنا باحيِّي نادي القضاة وكل قضاة مصر بصراحة.. الجملة الأخيرة اللي ختم بها البيان، قال إن كرامة هذا السايس الذي يعمل في نادي القضاة هي من كرامة كل القضاة، وإنه يعتز بكل العاملين، أيًّا كانت درجة أي أحد في نادي القضاة، بنفس القدر لاعتزازه بالسادة القضاة في مصر".

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "أنا متوقف أمام هذه النقطة بالتحديد، نادي قضاة مصر ضرب مثلًا ونموذجًا شديدَ الاحترام والتحضر والقوة في الحفاظ على كرامة العاملين فيه، قضاة أو غير قضاة، السايس له كرامة أيضًا، فهو إنسان، مواطن مصري يجب أن نحافظ على كرامته".

وواصل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: "النقطة الثانية تتعلق بأمراض السلطة.. خلوني بس أتوقف أمام هذه النقطة، وأنا أتحدث عن واقعة محددة صدر فيها بيان من نادي القضاة وبيان من وزارة الداخلية الموقرة في مصر، وقالت إن الضابط تم إحالته للتحقيق، وإن هذا تم في غير أوقات العمل الرسمية بتاعته.. ده كلام جميل، وكلامي ده مش باعمِّمُه، ولكن أنا أتوقف عند أمراض السلطة لدى البعض، إحنا في مصر للأسف، عوَّدنا الكثيرون من أصحاب السلطة، على مدى عود طويلة، على فكرة أنه فوق القانون، وأن المواطن العادي في مصر يجب أن يُحاسب وقتيًّا في المكان ده، فهو صاحب سلطة ممكن يضربه ويفلت من العقاب؛ يضربه ضربًا صعبًا جدًا، أنا شُفت الفيديو قلبي وجعني على هذا الشاب، السايس، المواطن المصري اللي اضّرب بالشكل ده".

وأضاف الجلاد: "فكّرت، ودائمًا أحب أحلل الفكرة كده، هوّ عمل كده ليه هذا الضابط؟! أكيد كل ضباط مصر محترمون جدًا ورائعون؛ لكن فيه استثناءات، فيه ظواهر سلبية وأشخاص سلبيين في كل عمل أو وظيفة في مصر، الضابط عمل ده ليه؟! لأنه اتعود إن عنده سلطة قوية جدًّا فوق القانون، وأنه يستطيع أن ينفذ القانون اللي هوّ شايفه في نفس المكان ويعتدي على هذا السايس، المسألة دي محتاجة نتوقف أمامها كثيرًا، ونقول إننا بحاجة ماسة جدًّا إلى إعادة تعريف مصطلح السلطة في مصر..

أنت في مكان أو وظيفة (مدّياك) سلطة، السلطة دي مسارات استخدامها واستعمالها وتوظيفها في المجتمع (الشرعية) رايحة فين وجاية منين.. أنت صاحب سلطة وضبطية، رائع جدًّا، أنت ضابط، أنت قاض؛ لكن القانون يرتب صلاحياتك وسلطاتك، والإفراط في استخدام هذه الصلاحيات أو السلطات أو وضعها في مسار ظالم لمواطن عادي لا يمتلك هذه السلطات، يعني أن لدينا أمراضًا اجتماعية ونفسية عند البعض".

وتساءل رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": المواطن اللي تعرَّض لمثل هذا الاعتداء الوحشي بهذا الشكل على يد صاحب سلطة؛ هيكون شعوره وإحساسه وانتماؤه لبلده شكله إزاي لما مايعرفش ياخد حقه؟!

طيب، هذا السايس وجد كيانًا كبيرًا قويًّا جدًّا اسمه نادي قضاة مصر؛ فاستطاع أن يقف في مواجهة هذه الواقعة، وأن يطالب بحقوق هذا السايس؛ لأن كرامته من كرامة نادي قضاة مصر، وقضاة مصر الأجلاء.. طب ما فيه مواطنين كتير بيحصل ليهم ده! وممكن مايتصوروش، ولا يشتكوا.. أنا عارف ده تصرف فردي بيعبر عن الشخص أو الضابط اللي عمل كده، وأكيد ضباط الشرطة في مصر بعيدون عن ذلك؛ لكن التصرف الفردي يجب أن يُحاسب عليه صاحبه فورًا وعلى طول، عشان ماتتكررش تاني، المرة دي نادي القضاة تصدّى للموضوع، ووزارة الداخلية.. فيه مرات تانية، وقائع تانية، ممكن ماتكونش أمام نادي القضاة.. فالمواطن ما يخُدش حقه".

وأوضح الجلاد: "يا جماعة، الأمراض دي محتاجين نتغلب عليها، أنت مش وظيفتك كذا فتبقى فوق القانون، ومش سلطاتك كذا فمتتحاسبش، ومش صلاحيتاك اللي بيرتبها القانون كذا فتعتدي وتظلم مواطنًا في كرامته وبدنه.. إحنا محتاجين نعرف كويس جدًّا أن المواطن له حقوق، وهذه الحقوق ليست خصمًا من أية فئة، الراجل السايس بيطبَّق النظام والقانون، بيقول لك ماتركنش أمام النادي، المكان ده غير مخصص للركنة، فينضرب ليه؟! يُعتدى عليه ليه؟! يتهان ليه؟!

واستطرد الجلاد: أنا باقول للمرة المليون، إحنا محتاجين نستخدم سلطاتنا بشكل رشيد؛ صاحب السلطة مقيَّد بسلطات وصلاحيات، والإفراط فيها يؤدي إلى مشكلات ضخمة جدًّا.

واختتم رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، قائلًا: "كويس أن نادي القضاة عمل هذا، وباحيِّي وزارة الداخلية أنها تصدَّت للواقعة، وبتحقق معه؛ لكن عايز أقول لأصحاب السلطة في مصر: بالراحة شوية.. اللي ادَّاك سلطة لازم يحاسبك عليها، وقبل ما السلطات والقانون يحاسبوك عليها في مصر.. ربنا هيحاسبك.. بلاش العظمة دي علشان عندك سلطات، بلاش الغطرسة دي، بلاش السطوة دي على المواطنين العاديين.. الناس فيها اللي مكفّيها".