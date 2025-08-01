هشام العسكري: ارتفاع درجات الحرارة كارثة تتطلب حلولاً عالمية

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، إن إفريقيا والوطن العربي يواجهان تحديات كبيرة تتطلب التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن تغيير الخريطة المناخية العالمية ليس بالأمر السهل.

وأضاف خلال حواره على قناة "dmc" أن المناخ لا يقتصر على ارتفاع درجات الحرارة أو موجات الحر، بل يشمل تفاعلات معقدة بين الأغلفة الأرضية المختلفة، مثل الغلاف المائي والجليدي، التي تؤثر في بعضها البعض بشكل متبادل.

وأوضح العسكري أن كل غلاف أرضي يتحكم في عمليات فيزيائية محددة، مؤكدًا أن درجة حرارة البحر المتوسط تتعلق بالغلاف المائي، بينما ذوبان الجليد يرتبط بالغلاف الجليدي، وهناك علاقات بينية معقدة تربط هذه الأغلفة.

وتابع أن درجات الحرارة شهدت ارتفاعًا مستمرًا على مدار عقود، حيث سجل عام 2023 أعلى معدلات الحرارة في تاريخ الأرض، مما يبرز الحاجة إلى دراسة البيانات المناخية لفترات طويلة تمتد لأكثر من 40 أو 50 عامًا.

وأشار إلى أن فهم التغيرات المناخية يتطلب تحليلًا دقيقًا لهذه البيانات طويلة الأمد، مؤكدًا أن التفاعلات بين الأغلفة الأرضية تضيف تعقيدًا كبيرًا للتحديات المناخية.

وأكد أن المنطقة العربية وإفريقيا بحاجة إلى استراتيجيات تكيف فعالة لمواجهة هذه التغيرات، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية السكان.

وأضاف العسكري أن التصدي للتغيرات المناخية يتطلب وعيًا جماعيًا وجهودًا مشتركة لتقليل التأثيرات السلبية، مشددًا على أهمية تطوير سياسات محلية تتماشى مع التحديات البيئية.

وشد الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، على أن التكيف هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات المناخية في ظل تعقيدات النظام الأرضي، داعيًا إلى تعزيز البحث العلمي لفهم هذه الظواهر بشكل أعمق.