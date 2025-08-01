كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة سير عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، والتي انطلقت منذ صباح اليوم في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم، مؤكدًا أن العملية تسير بشكل منتظم وهادئ.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه على شاشة إكسترا نيوز ، أن 55 مقرًا انتخابيًا بالخارج أعلنوا حتى الآن رسميًا انتهاء اليوم الأول من التصويت، وذلك بعد وصول الساعة إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لتلك الدول، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتلقَّ أي شكاوى أو معوقات من الناخبين أو القائمين على اللجان حتى هذه اللحظة، وسط تسهيلات لوجستية كبيرة حرصت الهيئة على توفيرها لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

وأكد عادل، نقلًا عن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، أن الهدف الرئيسي من فتح المقار الانتخابية بالخارج هو تمكين كل مصري من ممارسة حقه الدستوري، بصرف النظر عن عدد أفراد الجالية في كل دولة. ولفت إلى أن بعض اللجان شهدت كثافة عالية في الإقبال، بينما كان الحضور متوسطًا في أخرى، مع الإشارة إلى افتتاح مقار جديدة لأول مرة، مثل لجنة هونغ كونغ، التي تشارك في استحقاق انتخابي مصري لأول مرة.

وأوضح عادل أن بطاقات الاقتراع تُطبع إلكترونيًا في الخارج بحسب كل ناخب ورقمه القومي، في حين تُسلم ورقيًا في الداخل، مشيرًا إلى أن آخر لجنة ستنهي التصويت هي لجنة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، والتي ستُغلق أبوابها صباح الغد بتوقيت القاهرة.