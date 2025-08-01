كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مجلس الشيوخ له صبغة مختلفة عن مجلس النواب، حيث يضم متخصصين وخبراء لمناقشة قضايا محددة تهم المجتمع بشكل مباشر، ووصفه بأنه "مطبخ" يُجهز التشريعات والمعاهدات الدولية قبل أن تذهب إلى مجلس النواب، مما يضمن تقديم رؤى متأنية وأكثر حرصًا.

وعن القائمة الائتلافية التي تضم 12 حزبًا، اعتبرها "البدوي"، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، خطوة جيدة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه المرحلة، مشيدًا بعبارة "مشاركة لا مُغالبة"، مشيرًا إلى أن المنافسة الحقيقية تظل موجودة في المقاعد الفردية، حيث يتنافس كل حزب بمرشحيه.

ودعا المواطنين إلى النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن ذلك يصب في صالح المواطن والمرشح، موضحًا أن خروج أعداد كبيرة من الناخبين يجعل المرشح "مرعوبًا" ويُحاسب نفسه على ما قدمه، كما يمنح النائب المنتخب ثقلاً أكبر لدى المسؤولين، مما يُسهل عليه تقديم الخدمات وتحقيق مطالب دائرته.

وعن مطالب الشارع من البرلمان، أوضح أن المواطنين يتطلعون إلى قوانين أفضل وأكثر وضوحًا، خاصة قانون العمل، الذي وصفه بأنه بحاجة إلى إعادة صياغة، مؤكدًا أن المواطن يحتاج إلى نائب يليق بالبرلمان والشعب المصري، ويكون قادرًا على مناقشة التشريعات، بالإضافة إلى دوره الخدمي.

واختتم حديثه برسالة قوية للمواطنين، مؤكدًا أن التخلف عن المشاركة في الانتخابات يعد "تفريطًا في الحق"، محذرًا من أن عدم المشاركة قد يؤدي إلى وصول نواب لا يخدمون مصالح المواطن، قائلًا: "لو ما رحتش، أنت اللي بتفرط في حقك، وبتندم".