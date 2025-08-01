كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، على أهمية مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات الشيوخ.

ووجه "إسكندر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، رسالة حماسية للمصريين في إيطاليا لحشد أنفسهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين في الخارج تُعد ردًا قويًا على المحاولات المشبوهة التي يتبناها بعض الخونة.

وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إلى أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات هي الطريقة المُثلى لدعم القيادة السياسية المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة، والتي تتطلب توحيد الصف المصري في الداخل والخارج.