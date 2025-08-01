كتب- محمد شاكر:

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت)، الحادث الذي وقع أمس في حفل الفنان محمد رمضان نتيجة خلل فني أدى إلى سقوط الألعاب النارية باتجاه الجمهور بدلًا من انطلاقها عموديًا، مما تسبب في وفاة أحد العاملين ووقوع إصابات خطيرة بين الحضور.

وقال "الجلاد"، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما حدث أمس في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي.. يؤكد أننا أمام أجيال يسمعون بأعينهم.. وإلا ما تحولت الحفلات الغنائية إلى عروض ألعاب نارية، مع أضواء مُبهرة وموسيقى راقصة وصاخبة.. يرقص فيها جمهور مُغيب، بصرف النظر عن الشخص الذي يُغني..!!!!"

وأضاف الجلاد: "دفع شاب حياته ثمناً لليلة انسحب فيها الطرب والأحاسيس و"السمع" أمام زحف غيبوبة البصر والبصيرة.. ليلة بكت فيها أم كلثوم والعندليب وفيروز وماجدة الرومي وعلي الحجار وفضل شاكر على الطرب الأصيل، والأغنية التي تتسرب للقلب عبر الأذن وليس العين..!!"