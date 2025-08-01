اتصالات النواب تكشف حقيقة حظر تيك توك في مصر

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حل أزمة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "تيك توك" لا يكمن في الحظر، بل في وضع ضوابط رقابية وتشريعات فعالة.

وقال بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس"، أن اللجنة تدرس بدائل متعددة للتعامل مع التطبيقات الرقمية، مشيرًا إلى أن الحلول يجب أن تكون متوازنة.

وأضاف: "نحن أمام معادلة صعبة تتطلب الحفاظ على القيم المجتمعية دون عرقلة التطور التكنولوجي"، متابعًا: "الحظر قد يكون حلاً سريعًا، لكنه ليس مستدامًا في بيئة رقمية متغيرة باستمرار".

كشف بدوي عن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع ممثلي المنصات الرقمية، بما في ذلك لقاء مهم مع المسؤولين عن تطبيق تيك توك في مصر.

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات هدفت إلى وضع آلية للتعاون في مراقبة المحتوى، موضحًا أن المنصة التزمت بفترة مدتها 3 أشهر لتحسين آليات الرقابة، معربًا عن أمله في أن تؤتي هذه الجهود ثمارها.

وأكد أن مصر لن تتردد في اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في حال استمرار وجود محتوى مخالف، قائلاً: "لدينا خطوط حمراء واضحة لن نتهاون في الدفاع عنها".