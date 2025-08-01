جولة بشارع المعز لشباب المحافظات الحدودية ضمن ملتقى "أهل مصر" 22

كتب- محمد شاكر:

تتوالى فعاليات وجولات الملتقى الثقافي الثاني والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.

وفي إطار الجولات الثقافية والتوعوية للملتقى، نفذت جولة ميدانية بشارع المعز، أحد أبرز المعالم التاريخية بالقاهرة الفاطمية، وشاهد الشباب أهم معالمه ومنها مسجد ومدرسة السلطان قلاوون، وتعرفوا مع مشرفي الجولة على القيمة المعمارية والحضارية لهذه المواقع، كما اطلعوا عن قرب على نماذج من الصناعات التراثية التي لا تزال حاضرة في الشارع، مثل الخيامية، والنحاس، والزجاج المعشق، والمشغولات الجلدية.

وأكد أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، والمدير التنفيذي للملتقى، أن معرفة الشباب بتاريخ وطنهم تعد خطوة ضرورية نحو ترسيخ الانتماء وصقل الهوية، مشيرا إلى أن زيارة شارع المعز تعد تجربة حية تقرب الأجيال الجديدة من جذور الثقافة المصرية، وتعرفهم بقيمة الحرف اليدوية كأحد مكونات التراث الثقافي الوطني.

يقام الملتقى تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ويشارك به أكثر من 120 شابا وفتاة من محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" والوادي الجديد وأسوان ومطروح إضافة إلى شباب من المحافظة المضيفة تقدم لهم 12 ورشة متخصصة لتنمية المهارات واكتشاف الذات وتقام بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة، منها: دوري ثقافي ورياضي، وحضور عدد من الفعاليات الثقافية منها العرض المسرحي "حواديت" بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ومتابعة عروض السيرك القومي بالعجوزة.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي المعني بتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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