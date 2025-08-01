كامل الوزير: وصول أول قطار "سيمنز".. و"الفيلارو السريع" يصل في سبتمبر

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة معدلات تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح)، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استكمال إنشاء 7 ممرات لوجستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.

وتفقد الوزير الأعمال الإنشائية في المسافة من محطة مطروح حتى محطة الإسكندرية مروراً بمحطات رئيسية منها رأس الحكمة، الضبعة، سيدي عبدالرحمن، العلمين، الحمام، برج العرب، ومحطة كينج مريوط، مشيدًا بمعدلات التنفيذ والتشطيب.

وأكد الوزير على أهمية هذه المحطات الواقعة على الطريق الساحلي الدولي في دعم النشاط السياحي وتسهيل حركة المواطنين والمستثمرين، حيث تم تصميمها لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة.

كما تابع الوزير أعمال إنشاء ورشة الصيانة الخفيفة بمرسى مطروح، المقامة على مساحة 256 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الكباري والأنفاق في هذه المسافة، واطلع على تسليم قطاعات من المسار لتحالف (سيمنز/أوراسكوم/المقاولون العرب) تمهيدًا لأعمال البازلت وتركيب القضبان والأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم تسليم 387 كم من إجمالي 660 كم.

وأشار الوزير إلى وصول أول قطار إقليمي من مصانع "سيمنز" بألمانيا، ومخطط وصول أول قطار "فيلارو" السريع في سبتمبر 2025.

واستجاب الوزير لمطلب أهالي وأطفال قرية سيدي عبدالرحمن بإنشاء كوبري لعبور القطار، رغم وجود آخر على بُعد 7 كم، والتقط معهم صورًا تذكارية مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق الأمان الكامل للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ159 ألف جنيه.. شروط وتخصصات فرص عمل الإمارات