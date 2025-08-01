كتب- محمد أبو بكر:

فتحت سفارات مصر فى أوزبكستان وباكستان وأفغانستان، باب التصويت للناخبين من الجالية المصرية المقيمة فى تلك الدول للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدول الثلاث.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج البلاد على مدار يومي الخميس والجمعة، الموافقين 1 و2 أغسطس 2025، حيث تمتد فترة التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، والبالغ عددها 136 مركزًا انتخابيًا في 117 دولة حول العالم.

ويُسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية المتضمن الرقم القومي، داخل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق الجدول الزمني الكامل للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 وحتى 10 يوليو الجاري، تلاه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم يوم 11 يوليو، فيما نظرت محكمة القضاء الإداري الطعون بين 14 و16 يوليو. وتُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، على أن يكون التصويت بالداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وتُعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يوم 12 أغسطس، وفقًا لما سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وتُعقد جولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 27 و28 أغسطس بالداخل. وتُنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر 2025.

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