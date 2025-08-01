كتب - أحمد جمعة:

بدأت منذ قليل وقائع الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين بتلاوة القرآن الكريم والسلام الجمهوري.

ودعا د. أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، أعضاء الجمعية العمومية للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الفرق الطبية في قطاع غزة وكل شهداء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد الحي أن الاتحاد ملتزم بدوره الإنساني تجاه دعم القطاع الطبي الفلسطيني، مؤكدًا جاهزية قوائم الأطباء المتطوعين لعلاج الجرحى في أي وقت.

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، اليوم الجمعة، عقب وصول عدد الأعضاء المشاركين حتى الآن إلى نحو 450 عضوًا، متجاوزًا الحد الأدنى اللازم لانعقاد العمومية والمحدد بـ 300 عضو.

وتشهد قاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة توافدًا متزايدًا من أعضاء النقابات الأربع الممثلة في الاتحاد: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي دعا إليها الاتحاد لمناقشة 14 بندًا على جدول الأعمال.

ويأتي في مقدمة الموضوعات المطروحة للمناقشة اعتماد تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، والميزانيات عن أعوام 2020 و2021، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المعاشات واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة، ودراسة قصر الاستثمار على الودائع البنكية أو توجيه 25% من أموال الاتحاد إلى فرص استثمارية بديلة بعد دراسة متخصصة.