كتب - أحمد جمعة:

أجرى فريق زراعة الكُلى المتميز بالمعهد القومي للكُلى والمسالك البولية عمليتَي زراعة كُلى في وقتٍ واحد بنجاح باهر، مما يُمثل إنجازًا طبيًّا غير مسبوق يؤكد ريادة المعهد وتميزه في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.

ويأتي ذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمعهد القومي للكُلى والمسالك البولية التابع لها منذ إنشائه.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، بأن المعهد من المؤسسات الرائدة في زراعة الكُلى منذ إنشائه، وقد أجرى أكثر من ١٤٠٠ حالة حتى الآن، ويأتي هذا الإنجاز نتيجةً لسعي الهيئة المتواصل في تنفيذ توجهات الدولة المصرية ووزارة الصحة، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للمشاركة بفاعلية في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في مختلف التدخلات الجراحية.

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق زراعة الكُلى بالمعهد، ولأول مرة، قام بإجراء حالتي زراعة في نفس التوقيت، مما يُؤهل المعهد للبدء في برنامج الزراعة التبادلية، وهو ما يُؤكد كفاءة وجاهزية الفرق الطبية بالمعهد، ويُسهم بفاعلية في تخفيف العبء عن المرضى، واختصار وقت انتظار المريض ما بين التحضير وإجراء العملية.

و قام الفريق بإجراء ١٦ حالة زراعة كُلى خلال هذا الشهر، وهو إنجاز طبي يحدث لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وقد أُجريت جميع هذه العمليات بالمجان وعلى نفقة الدولة من خلال منظومة إنهاء قوائم الانتظار بالمعهد.

وأفاد الدكتور محمد صلاح الدين زكي، أستاذ أمراض وزراعة الكُلى وعميد المعهد، بأن المعهد يُعد من المراكز الرائدة في زراعة الكُلى منذ عام ١٩٨٨، ويسعى دائمًا لتطبيق أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال، حيث نجح سابقًا في إجراء أول عملية زراعة كُلى باستخدام منظار البطن لأول مرة داخل المستشفيات الحكومية بمصر. كما نسعى لتقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمريض المصري، وقد نجح الفريق الطبي في إجراء حالتي زراعة في نفس التوقيت يوم ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٥، وتكرر الإنجاز يوم ٣١ / ٧، ونحن مستمرون في تحقيق المزيد من الإنجازات، مما يمهد الطريق مستقبلًا لإجراء عمليات الزراعة التبادلية، طبقًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وتعليمات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة.

وأكد عميد المعهد أن هذا الإنجاز جاء بفضل الجهود المتضافرة لفريق طبي متكامل يضم نخبة من أبرز الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، وقد ضم الفريق الجراحي والتخديري وفريق زراعة الكُلى وفريق التمريض كلًّا من:

أ.د. محمد صلاح الدين زكي: أستاذ أمراض وزراعة الكُلى وعميد المعهد.

أ.د. أحمد عبد المنعم: أستاذ جراحة المسالك البولية ومدير برنامج الزراعة بالمعهد.

أ.د. لواء طبيب أحمد فاروق ميرا: استشاري جراحة الأوعية الدموية بالقوات المسلحة.

أ.د. طارق فخر: أستاذ أمراض وزراعة الكُلى ومساعد عميد المعهد للتطوير والمتابعة.

أ.د. إيهاب نوح: أستاذ ورئيس قسم التخدير بالمعهد.

أ.د. عمرو منير: رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمعهد.

د. عمرو حسين: مدرس جراحة المسالك البولية بالمعهد.

د. أيمن عاشور: مدرس جراحة المسالك البولية بالمعهد.

د. محمد مرعي: مدرس التخدير بالمعهد.

د. محمد صبحي: مدرس التخدير بالمعهد.

د. كريم عبد العزيز: استشاري جراحة المسالك البولية بالمعهد.

د. أحمد صبري: أخصائي جراحة المسالك البولية بالمعهد.

د. أمير متولي: أخصائي جراحة المسالك البولية بالمعهد.

د. محمد المليجي: أخصائي جراحة المسالك البولية بالمعهد.

بالإضافة إلى فريق زراعة الكُلى بقسم الكُلى بالمعهد، وفريق التمريض بالعمليات ومتابعة الزراعة الذين قدّموا دعمًا حيويًا لضمان نجاح العمليتين.

يعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، وتبني أحدث التقنيات والأساليب العلاجية، فضلًا عن الكفاءة العالية للأطقم الطبية بها، ويُعد نموذجًا للتخطيط الدقيق، والتدريب المكثف، والعمل الجماعي المتقن، مما يُعزز مكانة المعهد القومي للكُلى والمسالك البولية كمركز رائد في مجال زراعة الكُلى على المستويين المحلي والإقليمي.