صورة - منح لبنى عبد العزيز وسام ماسبيرو

كتب- محمد أبو بكر:

منح الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسام ماسبيرو للإبداع للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، تقديرًا لعطائها الفني والإذاعي الطويل.

وأكد المسلماني، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن هذا التكريم هو بمثابة تكريم لما تمثله الفنانة الكبيرة من قيمة وطنية وثقافية، مضيفًا: "نحن نكرم أنفسنا اليوم بتكريم ابنة الإذاعة المصرية ونجمة الفن العربي لبنى عبد العزيز، إن الفنانة الكبيرة عملت لسنوات طويلة في إذاعة البرنامج الأوروبي، وكتبت التعليقات السياسية لإذاعة صوت العرب، وهي فوق كونها واحدة من نجمات الصف الأول في العالم العربي فهي إذاعية قديرة وكاتبة صحفية".

وجاء في نص التقدير المصاحب للوسام: "تقديرًا لإسهامها وعطائها الفني المميز، ودورها في تعزيز القوة الناعمة المصرية".

يُذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت قد منحت وسام ماسبيرو للإبداع قبل أسابيع للفنان الكبير محمد منير، في إطار تكريم الرموز التي ساهمت في دعم الهوية والثقافة المصرية.

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