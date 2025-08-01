سفراء مصر يتابعون تصويت الجاليات في انتخابات الشيوخ 2025

كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت اليوم، الجمعة، عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء يسودها التنظيم والانضباط، وإقبال متزايد من أبناء الجاليات المصرية بمختلف أنحاء العالم، وفقًا لما أكده عدد من سفراء مصر في الخارج.

وأوضح السفراء أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، مؤكدين انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة في ضوء تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبتنسيق كامل مع وزارة الخارجية.

في الصين، قال السفير خالد نظمي إن اللجنة الانتخابية في بكين بدأت أعمالها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع فنيًا وأمنيًا، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح السفير خالد عبد الرحمن، من كوريا الجنوبية، أن الدعم الفني كان حاضرًا منذ اللحظات الأولى، ما ساهم في انسياب العملية بسلاسة.

وأكد السفير عادل إبراهيم، في سريلانكا، أن التصويت يسير بهدوء وانتظام، في ظل التزام الناخبين وكفاءة التنظيم.

وأشارت السفيرة آية سعد، في ميانمار، إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، وأن خدمات الشبكة تعمل بكفاءة عالية.

وأكدت السفيرة ابتسام رأفة، من أوزبكستان وكازاخستان، عدم وجود أية معوقات، مشيدة بالتزام فريق العمل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأفاد السفير حسام حسين، في الإمارات، بأن العملية الانتخابية منتظمة دون معوقات، مع وجود تعاون وثيق مع السلطات المحلية، متوقعًا إقبالًا جيدًا من الجالية المصرية.

ودعا السفير أسامة شلتوت، في الكويت، أبناء الجالية إلى المشاركة الفعالة، مؤكدًا توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية بسهولة وراحة للناخبين.

وأكد السفير وائل نصر الدين عطية، من نيروبي، أن مشاركة المصريين في كينيا تعكس وعيًا وحرصًا وطنيًا كبيرًا، مشيدًا بانتظام العملية داخل مقر السفارة.

وأوضح السفير عمر عامر، في العاصمة اليونانية أثينا، أن السفارة وفرت جميع سبل الدعم الفني والإداري، ما ساعد في انطلاق التصويت بسلاسة، مثمنًا مشاركة الشباب المصري في الخارج.

وأشار السفير كريم شريف، في الدنمارك، إلى حالة الوعي الوطني التي أظهرها أبناء الجالية، متوقعًا تصاعد الإقبال على التصويت مع تقدم اليوم.

وأشاد السفير هاني الناجي، من كانبيرا في أوقيانوسيا، بالتنسيق المحكم مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، مؤكدًا فتح اللجان في الوقت المحدد دون أي عقبات.

وأكد السفير أحمد حافظ، في كندا، اكتمال الاستعدادات في مقر السفارة في أوتاوا والقنصلية المصرية في مونتريال، داعيًا الجالية المصرية إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

وتُجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مدار يومي 1 و2 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتوزعت لجان الاقتراع على 136 مركزًا انتخابيًا بمقار السفارات والقنصليات في 117 دولة.

ويُسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن ساري الصلاحية المتضمن للرقم القومي.