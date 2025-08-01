كتب- محمد أبو بكر:

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها الدائم لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن الفصل التشريعي الثاني.

ورصدت غرفة العمليات انطلاق العملية الانتخابية بالخارج من سفارة مصر في نيوزيلندا، باعتبارها أول بعثة دبلوماسية بدأت عملية التصويت، كما تابعت فتح لجان الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية بمختلف دول العالم لاستقبال الناخبين.

وأكدت "التنسيقية" استمرار غرفة العمليات في متابعة مجريات العملية الانتخابية على مدار اليوم، منذ فتح باب التصويت وحتى غلق اللجان، مع رصد كل ما يتعلق بانتظام عملية التصويت ومدى الإقبال الجماهيري، في إطار دعم الشفافية والمتابعة السياسية للحدث الانتخابي.

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