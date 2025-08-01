كتب - أحمد جمعة:

اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، اليوم الجمعة، عقب وصول عدد الأعضاء الذين سجلوا حضورهم حتى الآن إلى نحو 450 عضوًا، متجاوزًا الحد الأدنى اللازم لانعقاد العمومية والمحدد بحضور 300 عضو.

وتشهد قاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة توافدًا متزايدًا من أعضاء النقابات الأربع الممثلة في الاتحاد: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي دعا إليها الاتحاد لمناقشة 14 بندًا على جدول الأعمال.

ويأتي في مقدمة الموضوعات المطروحة للمناقشة اعتماد تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، والميزانيات عن أعوام 2020 و2021، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المعاشات واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة، ودراسة قصر الاستثمار على الودائع البنكية أو توجيه 25% من أموال الاتحاد إلى فرص استثمارية بديلة بعد دراسة متخصصة.

وكان اتحاد المهن الطبية قد دعا إلى أهمية الحضور الكثيف للأعضاء لما يمثله من دعم للعمل النقابي واتخاذ القرارات التي تصب في صالح أعضاء المهن الطبية وتطوير الخدمات المقدمة لهم.