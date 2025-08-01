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الجالية المصرية بالكويت تتوافد على السفارة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

12:49 م الجمعة 01 أغسطس 2025
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    الجالية المصرية بالكويت تتوافد على السفارة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (2)
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    الجالية المصرية بالكويت تتوافد على السفارة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (4)
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كتب- محمد أبو بكر:

استمر توافد أنباء الجالية المصرية في الكويت على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر على مدى يومي 1 و2 من شهر أغسطس الجاري، ابتداء من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 9 مساء، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع خارج البلاد 136 مركزا تتوزع على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في 117 دولة حول العالم.

وتستقبل لجان الاقتراع الناخبين في مقار السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة، ويتم التصويت من خلال الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية والذي يضم الرقم القومي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، و يومي 27 و 28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

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الجالية المصرية بالكويت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات
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