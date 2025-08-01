كتب- محمد أبو بكر:

وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفابيو تاليافيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ALES بوزارة الثقافة الإيطالية، اتفاقية لتنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "كنوز الفراعنة"، والمقرر افتتاحه يوم 24 أكتوبر 2026، بقصر "سكوديري ديل كويريناله" في العاصمة روما.

جاءت مراسم التوقيع بحضور السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الثقافة والمتاحف من الجانبين، حيث يُعد المعرض من أكبر الفعاليات الأثرية المصرية في أوروبا، ويُقام بالتعاون مع شركة "موندو موستري".

وأكد الدكتور خالد أن المعرض يُعد تجسيدًا للعلاقات الممتدة بين البلدين، ويعكس الدور الحضاري لمصر، مشيرًا إلى أن الفعالية تفتح نافذة عالمية جديدة للحضارة المصرية القديمة وتسهم في مد جسور التواصل الثقافي.

ويضم المعرض نحو 130 قطعة أثرية مختارة من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر، تُعرض للمرة الأولى في إيطاليا، وتغطي محاور متنوعة من التاريخ المصري، كالحياة الملكية، الدينية، اليومية، والطقوس الجنائزية. ويستمر المعرض حتى مايو 2027، ما يمنح الجمهور الإيطالي والدولي فرصة نادرة لاكتشاف حضارة مصر العريقة.

من أبرز القطع المعروضة: التابوت الذهبي للملكة "إياح حتب"، القناع الجنائزي للملك "أمنموب"، ثلاثية الملك "منكاورع"، وتابوت "تويا" جدة الملك إخناتون، بالإضافة إلى قلادة "الذباب الذهبي" الخاصة بالملكة أحمس نفرتاري، وهي وسام عسكري نادر.

كما يخصص المعرض جناحًا لاكتشاف "المدينة الذهبية" بالأقصر، أحد أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة، والتي كشفت تفاصيل نادرة عن حياة المصريين في عهد أمنحتب الثالث وإخناتون.

ويمثل هذا الحدث منصة كبرى للترويج لمصر حضاريًا وسياحيًا، ويؤكد الدور الريادي للآثار المصرية على الساحة الدولية.

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