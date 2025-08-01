"الصحفيين" تدين مظاهرة تل أبيب: خيانة تخدم الاحتلال

أدانت نقابة الصحفيين المصريين بشدة المظاهرة التي نظمتها مجموعات محسوبة على قوى الإسلام السياسي أمام السفارة المصرية في تل أبيب، واصفةً هذا التحرك بأنه "خيانة لدماء الشهداء" ومحاولة لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح البيان، الذي نشره نقيب الصحفيين خالد البلشي عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك، أن تنظيم هذه المظاهرة بتصريح من سلطات الاحتلال، التي أمنت بدورها المشاركين فيها، يمثل مشهدًا مشينًا لا يخدم سوى مصالح "دولة الاحتلال" المجرمة.

وأكدت النقابة أن الأولى بهؤلاء كان توجيه احتجاجهم ضد جنود الاحتلال الذين يواصلون حرب التجويع وقتل الفلسطينيين الأبرياء، والذين تجاوز عددهم 60 ألف شهيد.

وشددت النقابة على أن مثل هذه التصرفات لن تنجح في الوقيعة بين الشعبين المصري والفلسطيني، مجددةً إدانتها الكاملة للعدوان الصهيوني وجرائم الإبادة المستمرة.

وفي هذا السياق، ثمّنت النقابة الدعوات الدولية المتصاعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، محذرةً من خطورة استمرار مخططات التهجير وتصفية القضية.

وجددت النقابة مطالبها للدول العربية بضرورة وقف كل أشكال التطبيع وقطع العلاقات فورًا مع الكيان الصهيوني، وإغلاق سفارته في مصر، ردًا على ما يحدث.

كما دعت الشعوب العربية إلى مواصلة مقاطعة السلع الداعمة للاحتلال، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال وداعميهم الأمريكيين بتهمة الإبادة الجماعية و"الإبادة بالجوع".

وفي ختام بيانها، دعت نقابة الصحفيين جميع الإعلاميين والصحفيين حول العالم إلى كسر الصمت، وتكثيف جهودهم لتوثيق فظائع الاحتلال، ونقل الصورة الكاملة للرأي العام العالمي، مؤكدةً أن "الكلمة ستظل هي السلاح في مواجهة آلة التزييف والتعتيم".