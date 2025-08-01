اليوم.. اتحاد المهن الطبية يدعو الجمعية العمومية لمناقشة 14 بندًا

كتب- أحمد جمعة:

دعا اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في مقرات النقابات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، بينما يبدأ الاجتماع رسميًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح الاتحاد أن انعقاد الجمعية يأتي استنادًا للمادة (4) من القانون رقم 13 لسنة 1983، والتي تقضي بدعوة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل عبر صحيفتين يوميتين مع بيان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال، مع إعادة النشر قبل يوم من موعد الانعقاد.

جدول الأعمال الجمعية العمومية

1- تقرير الأميـن العـام.

2- تقرير أميـن الصندوق.

3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات 2020- 2021م.

4- عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيات 2020 - 2021 م.

5- اعتماد الميزانيات عن أعوام 2020 - 2021 م.

6- اختيار مراقب الحسابات.

7- مناقشة زيادة قيمة المعاش، وزيادة الاشتراكات.

8- اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات.

9- المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.

10- دعم خريحى دفعة 2023 م من نقابتى الأسنان والصيادلة فى الحق فى التكليف.

11- المطالبة بوقف التوسع فى إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.

12- التأكيد على مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم.

13- عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية – شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”)، ومقر العاصمة الإدارية.

14- مناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصة.