رواتب تصل لـ159 ألف جنيه.. شروط وتخصصات فرص عمل الإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن توفير 103 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتوفير فرص تشغيل مجزية للعمالة المصرية بالخارج.

وظائف متنوعة برواتب مجزية تصل لـ12 ألف درهم

تشمل فرص العمل المطروحة تخصصات هندسية وفنية في مجال التشييد والبناء، وتتراوح الرواتب الشهرية بين 1500 إلى 12000 درهم إماراتي، بحسب المسمى الوظيفي والخبرة المطلوبة.

وتتميز هذه العقود بتوفير امتيازات إضافية تشمل السكن والمواصلات والتأمين الصحي وساعات عمل إضافية حسب الإنتاجية.

تخصصات ورواتب فرص عمل الإمارات

3 مهندسين تخطيط أول: خبرة 8 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم "تعادل 159 ألف جنيه"– شامل كافة البدلات

3 مهندسين Q.S: خبرة 7 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن

3 مهندسين QA.QC: خبرة 7 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات

4 مهندسين موقع Fitout: خبرة 3 سنوات – الراتب من 4000 إلى 6000 درهم – شامل المواصلات

50 فني جبس بورد: خبرة سنتين – الراتب من 1600 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن

30 فني نجار خشب موبيليا: خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – شامل السكن والمواصلات

10 نجارين مسلح: خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – شامل السكن والمواصلات

شروط وآلية التقديم على فرص عمل الإمارات

تشترط الوزارة أن يكون سن المتقدم لفرص عمل الإمارات بين 25 إلى 40 عامًا، على أن يكون التقديم متاحًا اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام.

ويتم التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:

labour@labour.gov.eg

وأكدت وزارة العمل أن جميع العقود تتم وفقًا لقوانين العمل بدولة الإمارات، وتشمل كافة البنود التأمينية والحقوق القانونية للعاملين.

كما تتحمل الشركة المتعاقدة كامل مصاريف تذاكر السفر والاستقدام والإقامة، مما يخفف الأعباء عن المتقدمين ويضمن لهم بيئة عمل مستقرة.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على تعزيز فرص العمل الخارجي للكفاءات المصرية، ودعم تصدير العمالة الماهرة بشكل شرعي ومنظم للأسواق الخليجية.

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