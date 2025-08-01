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انخفاض الحرارة مستمر ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:00 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

انخفاض في درجات الحرارة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وتتكون شبورة مائية من 8:4 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

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