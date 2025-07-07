رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لمقاتلي القوات المسلحة.

بدأت الجولة التفقدية بمشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة في تنفيذ الأنشطة والتمارين الرياضية أعقبها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة الخاصة بالتأهيل والارتقاء بالمستوى البدني للطلبة، تلى ذلك مشاركة الفريق أحمد خليفة أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد تناول وجبة الإفطار.

كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي من اللواء أح أيمن أمين الجندي مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول خلاله أحدث أعمال التطوير بالمعهد والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي للطلبة وفقاً لمنهج علمي يواكب التطور الذى تشهده كبرى المنشآت التعليمية العسكرية ، وناقش عدداً من أعضاء هيئة التدريس في منظومة العمل بالمعهد وأهمية إتباع أحدث الأساليب التعليمية التي تسهم في الوصول إلى أرقى المستويات العلمية للطلبة ، كما أوصاهم بمداومة الاطلاع والمعرفة والاهتمام باللياقة البدنية والقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات لإعداد أجيال من رجال القوات المسلحة قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

كما تضمنت الجولة تفقد المنظومة التعليمية ومتابعة منظومة الاختبارات التي بنيت على الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كذلك المرور على عدد من ميادين التدريب التخصصية ومناطق الإيواء والمستشفى ومجمع الخدمات للاطمئنان على الحالة الإدارية التي تسهم في رفع الروح المعنوية للطلبة.

وفى ختام الجولة التقى الفريق أحمد خليفة بضباط وضباط الصف وطلبة المعهد حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة المستمرة لمنظومة التأهيل والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتقديره للجهد الذى يبذله رجال المعهد، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أوجه الدعم للتطوير المستمر بهذا الصرح وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية والمستويات العلمية التي تسهم في تخريج ضباط صف معلمين قادرين على العطاء في كافة مجالات عملهم مستقبلاً وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

كما أكد أن ضباط الصف المعلمين يمثلون أحد الدعائم الهامة للقوات المسلحة بما يقدموه من نماذج مشرفة للعسكرية المصرية العريقة وقدوة في العمل والتضحية من أجل الوطن.

كما أدار حواراً مع طلبة المعهد تناول مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا والتي عكست حالة الوعى وإدراكهم بكافة المستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي وارتباط ذلك بما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.