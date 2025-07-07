كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مؤسسات المجتمع الرياضي تتوافق لأول مرة بشأن تعديلات قانون الرياضة، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة حظيت بتوافق واسع في الوسط الرياضي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة، بحضور عدد من نواب البرلمان.

وأوضح الوزير، أن الوزارة أجرت حوارًا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية حول التعديلات، مشيرًا إلى دور النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو مجلس النواب، في هذا التواصل.

وكشف "صبحي"، أن اللجنة الأولمبية الدولية أبدت رغبتها في مد فترة الترشح لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية إلى 3 دورات بدلاً من دورتين، على أن يتم تطبيق هذا التعديل بأثر فوري دون تطبيقه بأثر رجعي.

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