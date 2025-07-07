كتب- محمد شاكر:

اعتذرت الإعلامية ومصممة الديكور مها الصغير، عن سرقة عدد من لوحات الفنون التشكيلية ونسبتها لها وعرضها خلال برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أنها من أعمالها الفنية الخاصة.

وقالت "الصغير"، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا غلطت، غلطت في حق الفنانة الدانمركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت في حق نفسي.. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

في سياق متصل، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" لجلسة استماع بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي"، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.

وقد جاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز.

كانت الفنانة الدنماركية ليزا لاشينلسين، قد اتهمت مها الصغير، بسرقة لوحة تحمل عنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة".

وقالت ليزا: "إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شعبي في مصر، وسيكون أكثر برودة إذا ذكر اسمك بالفعل لكن مها الصغير مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة نسيت تعمل كده وبدلاً من ذلك ادعت أنها رسمت اللوحة "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين- في برنامج منى الشاذلي الحواري".

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