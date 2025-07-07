"الأعلى للإعلام" يستدعي ممثل قناة "ON E" بسبب حلقة منى الشاذلي

كتب- محمد نصار:

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" لجلسة استماع بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.

جاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز.

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